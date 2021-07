Kosovo: presidente Osmani, medaglie d'oro alle Olimpiadi motivazione per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo giorno di lutto per il nostro popolo, Nora Gjakova ha portato luce in Kosovo. Lo ha scritto su Facebook la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, commentando la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 conquistata oggi dalla giudoka kosovara. La nuova medaglia d'oro olimpica per il Kosovo - la seconda a Tokyo 2020 dopo quella dei giorni scorsi di Distria Krasniqi e la terza nella storia del giovane Paese balcanico dopo quella del 2016 da parte di Majlinda Kelmendi - arriva dopo che la presidente Osmani ha indetto per oggi una giornata di lutto nazionale per le vittime dell'incidente in Croazia di un autobus partito dalla Germania che trasportava 67 persone, quasi tutti kosovari che tornavano in patria. Il bilancio provvisorio dell'incidente è di 10 morti e 45 feriti. La presidente Osmani ha ringraziato la giudoka Gjakova per aver seguito "il sentiero tracciato da Majlinda e Distria motivando un'intera nazione a risorgere anche nelle avversità". "I nostri atleti di judo stanno raggiungendo le vette che molti Stati sognano", ha concluso la presidente del Kosovo in riferimento al traguardo delle tre medaglie olimpiche nella storia del piccolo Paese balcanico. (segue) (Alt)