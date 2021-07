Kosovo: presidente Osmani, medaglie d'oro alle Olimpiadi motivazione per ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver dichiarato per oggi lutto nazionale, la presidente Osmani ha deciso di interrompere la sua visita ufficiale in Giappone per rientrare in patria. "Centinaia di migliaia di cittadini tornano nel loro Paese d'origine per le vacanze, il nostro Paese dipende da loro, questo incidente è molto triste per noi ma grazie alle cure e alla solidarietà, lo supereremo insieme", ha detto ieri dalla Croazia il premier kosovaro Albin Kurti, che a sua volta ha commentato oggi sui social network le vittorie delle atlete kosovare alle Olimpiadi osservando che il peso di questa terribile tragedia è alleggerito dai successi sportivi conseguiti a Tokyo. (Alt)