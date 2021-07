Colombia: attorno a metà agosto il ridisegno della sicurezza al confine col Venezuela (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Farc si erano ufficialmente dissolte alla fine del 2016, con la firma dell'accordo di pace che metteva fine a un conflitto durato oltre 50 anni. Avviati ufficialmente nel settembre del 2012, i negoziati hanno in primo luogo portato al disarmo dei ribelli e reso possibile la partecipazione dell'organizzazione alla vita politica del paese. Consegnate le armi a una missione delle Nazioni Unite, gli ex guerriglieri si sono radunati in campi di raccolta allestiti dal governo per ricevere una prima assistenza e poter essere identificati prima di abbandonare definitivamente la selva - per decenni loro teatro d'azione - e rientrare nella vita civile. Grazie agli accordi, l'ex guerriglia ha potuto organizzarsi in un partito politico. Alla fine di agosto 2017 si è celebrato il congresso fondativo del partito "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Forza alternativa rivoluzionaria del comune), sigla che conserva intatto l'acronimo Farc. Dal gennaio 2021 il partito ha assunto la nuova denominazione Comunes. (Mec)