Tunisia: dipartimento di Stato Usa, evitare azioni che soffocano democrazia e portano violenza

- Gli Stati Uniti seguono da vicino gli sviluppi in Tunisia e sono in contatto con i funzionari del governo tunisino per sottolineare che le soluzioni ai problemi politici ed economici del Paese dovrebbero basarsi sulla costituzione tunisina e sui principi di democrazia, diritti umani e libertà. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato degli Stati Uniti. "Siamo stati chiari nell'esortare tutte le parti ad evitare di intraprendere qualsiasi azione che possa soffocare il dialogo democratico o portare alla violenza - ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price -. Siamo particolarmente preoccupati dalle notizie secondo cui alcuni organi di informazioni sarebbero stati chiusi e chiediamo uno scrupoloso rispetto per la libertà di espressione e altri diritti civili", ha aggiunto Price. "La Tunisia non deve disperdere le sue conquiste democratiche. Gli Stati Uniti continueranno a stare dalla parte della democrazia tunisina", ha concluso il portavoce del Dipartimento di Stato. (Nys)