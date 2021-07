America Latina: governo Argentina, c'è consenso su nostra candidatura a presidenza Celac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri degli Esteri dei 32 Paesi della Celac si è tenuta sabato 24 nel castello di Chapultepec a Città del Messico. L'appuntamento si è centrato sulle azioni di coordinamento nella lotta alla pandemia del nuovo coronavirus, oltre che sulla nascita della Agenzia Latinoamericana e Caraibica dello spazio (Alce). Su quest'ultimo punto sono stati sei i Paesi membri della Comunità a firmare l'accordo per la creazione dell'Alce: il documento è stato sottoscritto provvisoriamente da Messico, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay e Costa Rica e sarà sottoposto agli altri 26 paesi membri in vista del vertice dei capi di Stato, in programma a settembre. "Sosteniamo questa iniziativa e speriamo che l'adesione continui a crescere", ha affermato il ministro degli Esteri ecuadoriano, Mauricio Montalvo. A nome della Celac, il Messico ha inoltre proposto l'invio di generi alimentari e medicinali a Cuba, nelle ore in cui l'Avana soffriva ulteriori sanzioni internazionali in risposta agli arresti comminati dopo le proteste dell'11 e 12 luglio. (segue) (Abu)