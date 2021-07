America Latina: governo Argentina, c'è consenso su nostra candidatura a presidenza Celac (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Celac è stata fondata nel 2011 a Caracas, Venezuela, a seguito della fusione del Gruppo di Rio e il Vertice dell'America latina e Caraibi (Calc). L'iniziativa puntava tra le altre cose a bilanciare l'Organizzazione degli stati americani (Osa), ritenuta troppo sensibile agli interessi dell'amministrazione Usa. L'organismo regionale raggruppa tutti i paesi del contenente americano, esclusi Stati Uniti e Canada, e adotta decisioni per consenso. A gennaio del 2020 il presidente Jair Bolsonaro ha deciso di sospendere la partecipazione del Brasile all'organismo, denunciando la mancanza di risultati nella difesa della democrazia e l'appoggio dato a governi ritenuti autoritari. Ad oggi riunisce il 17 per cento dei paesi appartenenti alle Nazioni Unite, circa 624 milioni di persone, il 15 per cento del territorio del pianeta e crea il 7,1 per cento del prodotto interno lordo globale. La regione può vantare un importante potenziale in termini di risorse energetiche e, grazie all'accesso agli oceani Atlantico e Pacifico rimane punto di riferimento del commercio mondiale. (Abu)