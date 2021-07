Brasile: ministero Salute valuta riduzione intervallo tra le dosi di vaccino Pfizer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato tra il governo e la casa farmaceutica lo scorso 19 marzo 2021 prevede, per il 2021, l'acquisto di complessivamente 100 milioni di dosi. Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino Pfizer, per un totale di 1 miliardo di dollari. L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha chiesto inoltre l'autorizzazione a inserire nel foglietto illustrativo del vaccino anti-Covid, sviluppato in collaborazione con il laboratorio tedesco Biontech, l'uso anche per adolescenti di età compresa tra 12 e 16 anni. Il vaccino di Pfizer è già stato approvato per l'uso negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni negli Stati Uniti. In Brasile, è attualmente autorizzato per le persone di età pari o superiore a 16 anni. (segue) (Brb)