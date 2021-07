Usa-Iraq: operazioni militari statunitensi termineranno entro il 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati Uniti termineranno tutte le operazioni militari in Iraq. E quanto si legge in una dichiarazione congiunta al termine dei colloqui tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Affari Esteri iracheno Fuad Hussein nell'ultima sessione del dialogo strategico, avviato l'11 giugno dell’anno scorso. "Le delegazioni hanno deciso in seguito ai recenti colloqui tecnici che il rapporto di sicurezza passerà completamente a un ruolo di addestramento, consulenza, assistenza e condivisione di informazioni e che non ci saranno forze statunitensi con un ruolo di combattimento in Iraq entro il 31 dicembre 2021". Gli Stati Uniti “intendono continuare a sostenere le le forze di sicurezza irachene (Isf), compresi i Peshmerga, per rafforzare la loro capacità di affrontare le minacce future - si legge nella dichiarazione congiunta - e hanno riaffermato il loro rispetto per la sovranità e le leggi dell'Iraq, impegnandosi a continuare a fornire le risorse di cui il Paese ha bisogno per preservare la sua integrità territoriale". Il governo iracheno, da parte sua, ha invece riaffermato il suo impegno a proteggere il personale delle forze internazionali nel Paese. Le due delegazioni hanno anche sottolineato che le basi che ospitano gli Stati Uniti e altro personale della coalizione sono basi irachene e operano secondo le leggi irachene esistenti e che la presenza di personale internazionale in Iraq è esclusivamente a sostegno della lotta del governo iracheno contro lo Stato islamico. (Nys)