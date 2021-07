Incendi: Curcio (Protezione civile), in Sardegna sfollati rientrati, episodio non incide su turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna gli sfollati degli incendi sono "sostanzialmente tutti rientrati", è stato "fatto un lavoro importante di prevenzione anche portando via in via precauzionale le persone prima". Lo ha chiarito il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in collegamento con "In Onda" su La7. "E' un episodio drammatico che ha coinvolto migliaia di ettari di una terra splendida, ma non credo che debba influire minimamente" sul turismo, ha aggiunto. (Rin)