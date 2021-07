Vaccino: Pfizer e Moderna ampliano sperimentazione per bambini dai 5 agli 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende farmaceutiche statunitensi Pfizer e Moderna stanno ampliando le loro sperimentazioni sul vaccino anti Covid-19 per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Lo riferisce il quotidiano "New York Times". La richiesta è stata avanzata dalla Food and drug administration (Fda) per avere dati più sicuri circa i possibili effetti collaterali rari, inclusi problemi di infiammazione cardiaca, che si sono manifestati in persone vaccinate di età inferiore ai 30 anni. L’autorità di regolamentazione federale, secondo il “Nyt”, ha chiesto alle aziende di testare il siero su 3.000 bambini della fascia di età dai 5 agli 11 anni, quasi il doppio del numero previsto precedentemente. A maggio, la Fda ha autorizzato l’uso del vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini dai 12 ai 15 anni, mentre Moderna solo per le persone dai 18 anni in su.(Nys)