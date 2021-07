Roma 2021: Michetti, metteremo a sistema Comuni area metropolitana, sono ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "deve necessariamente riuscire a mettere a sistema i Comuni dell’area metropolitana, che hanno una ricchezza enorme, sia dal punto di vista storico, sia culturale che paesaggistico". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto alla Festa dei patrioti a Palombara Sabina. "È necessario - ha aggiunto - creare una rete di servizi efficienti, dove l’igiene urbana non debba essere più un problema e soprattutto" un problema che "non dovrà ricadere sui Comuni intorno a Roma, perché chi ha governato finora non ha fatto impianti per smaltire adeguatamente i rifiuti”. Infine il candidato ha ringraziato i partecipanti e sottolineato: "È un’emozione tornare in mezzo alla gente e vedere tante persone dopo tanto tempo. Mi sento uno di voi. Ho nel cuore tutta l’area metropolitana".(Rer)