Colombia: attorno a metà agosto il ridisegno della sicurezza al confine col Venezuela (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte azioni che vengono ricondotte al "Frente 33" della dissidenza, il segmento più attivo del "Bloque Magdalena medio". Nel fine settimana il ministro della Difesa, Molano, ha al proposito annunciato l’invio di 14 mila uomini dell’esercito nel dipartimento di Norte de Santander, al confine con il Venezuela. “Potete stare certi che la Forza pubblica continuerà ad agire con forza, non ci sarà nascondiglio che non potremo raggiungere per porre fine al Fronte 33 dei dissidenti”, ha detto il ministro facendo nello specifico il nome del guerrigliero 'John Mechas’, ritenuto il principale responsabile del colpo. (segue) (Mec)