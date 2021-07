Tunisia: Di Maio, grande preoccupazione, confidiamo in risoluzione con strumenti democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha espresso la sua preoccupazione per la crisi istituzionale in corso in Tunisia. "Non possiamo che mostrare grande preoccupazione per quello che sta avvenendo in queste ore in Tunisia. Noi confidiamo nel fatto che questa crisi si possa risolvere nell'argine democratico degli strumenti che hanno a disposizione le Istituzioni e il popolo tunisino", ha dichiarato il responsabile della Farnesina, intervenendo in collegamento all'evento “Ponza Prima-Med". (Res)