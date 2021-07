Usa: vicesegretario ad interim Woodward a Roma per il G20 Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleisha Woodward, vicesegretario di Stato per gli affari educativi e culturali, si recherà a Roma dal 28 al 30 luglio per guidare la delegazione degli Stati Uniti alla conferenza ministeriale sulla cultura del G20. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Alla ministeriale Cultura del G20, il vicesegretario ad interim terrà colloqui con alti funzionari e rappresentanti di organizzazioni internazionali sulle priorità degli Stati Uniti, come la protezione del patrimonio culturale, la sensibilizzazione sugli effetti della crisi climatica sul patrimonio culturale e l'importanza dell'istruzione e della formazione. Incontrerà anche le controparti estere per discussioni bilaterali. (Com)