Brasile: ministero Salute valuta riduzione intervallo tra le dosi di vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario per la lotta al Covid-19 del ministero della Salute del Brasile, Rosana Leite, ha dichiarato che il governo sta valutando di ridurre l'intervallo tra le due dosi di vaccino Pfizer. Attualmente il ministero prevede un intervallo di tre mesi tra la prima e la seconda dose. La decisione era stata assunta all'inizio dell'arrivo delle forniture del vaccino, nonostante la casa farmaceutica produttrice avesse raccomandato un intervallo di 21 giorni, a causa della scarsa copertura vaccinale nel Paese e la volontà di garantire un'immunità, seppur parziale, al maggior numero di cittadini. Tuttavia, secondo Leite, la preoccupazione per la variante Delta e le più rassicuranti previsioni di consegna del vaccino Pfizer hanno spinto il ministero ad analizzare la possibilità di ridurre l'intervallo tra le dosi. Il nuovo periodo non è stato tuttavia ancora comunicato. (segue) (Brb)