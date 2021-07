Brasile: ministero Salute valuta riduzione intervallo tra le dosi di vaccino Pfizer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 maggio l'Anvisa aveva modificato le condizioni di conservazione e stoccaggio del vaccino Pfizer estendendo il tempo di conservazione dell'immunizzante a una temperatura controllata tra i 2 e gli 8 gradi celsius da cinque a 31 giorni. Prima che i flaconcini vengano distribuiti per la somministrazione le dosi dovranno invece essere conservate in scatole tra -25 e i -15 gradi centigradi per un massimo di 14 giorni. Il cambiamento ha reso possibile la distribuzione del vaccino su tutto il territorio nazionale. A causa delle difficoltà nella conservazione ottimale delle dosi, la distribuzione delle fiale di vaccino Pfizer era stata destinata alle sole capitali degli stati, con migliori condizioni infrastrutturali. Grazie alla modifica il vaccino potrà essere distribuito anche nei comuni che si trovano a una distanza di due ore e 30 minuti dalle capitali. La decisione di Anvisa è stata adottata dopo la valutazione degli studi di stabilità presentati dalla stessa Pfizer relativamente a tempo e condizioni di conservazione del vaccino senza alterazioni. (Brb)