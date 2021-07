Haiti: "Barbecue" in lacrime, il capo delle gang rende omaggio a Moise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cherisier ha decantato le lodi di Moise, artefice di politiche pensate per "redistribuire le ricchezze ai poveri", e odiato per aver danneggiato non meglio specificati interessi "siro-libanesi". L'ex agente, che ha promesso di vendicare il capo dello Stato, ha mostrato una volta di più di non temere l'ordine di cattura spiccato ai suoi danni: niente gli ha impedito di sfilare per le strade cittadine, e come in precedenti occasioni, ha minacciato di dare alle fiamme gli agenti di polizia che dovessero mettersi contro di lui. Il "G9", il cui nome in criollo haitiano vuol dire "Gruppo dei 9 in famiglia e alleanza", riunisce nove leader di altrettante bande armate, su un totale di quasi 80 formazioni criminali. Cherizier, già membro di uno dei corpi speciali della Polizia, veniva considerato fino a poco fa uomo vicino al governo dell'ex presidente Moise. A inizio luglio però, l'ex agente guidava una manifestazione con esponenti del "G9" in armi, per chiedere le dimissioni del capo dello Stato. (segue) (Mec)