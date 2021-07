Usa: stallo al Senato dei negoziati sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ancora lontana un'intesa tra Democratici e i Repubblicani sul piano infrastrutturale messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden. I negoziati bipartisan in corso al Senato degli Stati Uniti sono di nuovo in una situazione di stallo, nonostante i progressi raggiunti nel fine settimana. I punti più controversi riguarderebbero i fondi da destinare ai trasporti pubblici e ai progetti idrici, ma anche alle autostrade e alla banda larga. Non ultimo il nodo se utilizzare i soldi non spesi per il Covid-19 per la realizzazione di alcuni progetti presenti nel pacchetto. Biden, rispondendo ad una domanda sul negoziato in corso tra Democratici e Repubblicani, ha detto di essere ottimista sul raggiungimento di un compromesso. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha affermato che lo stesso Biden "ha lavorato al telefono per tutto il fine settimana" e che la Casa Bianca “lavora con il Senato per completare il piano”.(Nys)