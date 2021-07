Tunisia-Libia: Haftar accoglie con favore misure prese da presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar, ha accolto con favore la decisione del presidente tunisino Kais Saied di licenziare il governo e congelare per 30 giorni le attività dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisino. "Attendiamo con impazienza l'ascesa della Tunisia verso la realizzazione delle aspirazioni della sua gente per un futuro prospero dopo aver eliminato l'ostacolo più importante sulla via del suo sviluppo", ha affermato Haftar in una nota. Haftar ha anche ordinato alle unità militari ai confini libico-tunisino di "essere pronte a prevenire l'infiltrazione di combattenti terroristi che potrebbero fuggire dalla Tunisia alla luce dei recenti disordini politici". (segue) (Res)