Tunisia-Libia: Haftar accoglie con favore misure prese da presidente Saied (2)

- Ieri il presidente ha licenziato il premier Hichem Mechichi e sospeso per 30 giorni le attività dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (il parlamento monocamerale tunisino), mentre oggi ha emesso un'ordinanza presidenziale nella quale ha annunciato il sollevamento dall'incarico del ministro dell’Interno (carica occupata ad interim dallo stesso Mechichi), del ministro della Difesa, Ibrahim Bartaji, e anche di Hasna ben Slimane, portavoce del governo, sottosegretaria del primo ministro incaricata del Servizio pubblico e ministra della Giustizia ad interim. Saied ha inoltre deciso, in virtù della stessa ordinanza, che i segretari generali o gli incaricati degli affari amministrativi e finanziari nella presidenza del governo e dei ministeri sopranominati avranno l'incarico di amministrare i dipartimenti in questione, fino alla nomina di un nuovo capo di governo o di nuovi membri. (Res)