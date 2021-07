Usa: agenzia per l’Ambiente rivedrà norme era Trump su inquinamento centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Epa, l'agenzia statunitense per la Protezione dell'ambiente, ha annunciato che stabilirà requisiti più severi per lo smaltimento delle acque reflue delle centrali elettriche a carbone. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Washington Post”, l’agenzia intende rivedere la normativa voluta dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che l’anno scorso aveva allentato i requisiti sul trattamento dei reflui, ritardando per alcuni impianti l'utilizzo di moderni metodi di filtrazione o esentandoli dal farlo. Le acque reflue sono ricche di arsenico, piombo e mercurio, e sono tra le principali fonti di inquinamento idrico tossico per fiumi e torrenti vicino ai generatori elettrici. L'Epa proporrà un cambio di normativa nell'autunno del 2022. (Nys)