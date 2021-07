Croazia: tragedia pullman, due pazienti gravi trasferiti all'ospedale di Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero due le persone che verranno trasferite in giornata all'ospedale di Zagabria perché gravi dopo l'incidente avvenuto ieri al pullman di Deva tours sull'autostrada A3 all'altezza di Slavonski brod, in Croazia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, altre 30 delle 45 persone ferite dovrebbero invece essere dimesse entro la giornata di domani. E' stato arrestato nel frattempo l'autista del pullman che da Francoforte doveva raggiungere la città di Pristina, in Kosovo, secondo quanto ha confermato il vice procuratore di Slavonski brod, Slavko Pranjic. In precedenza il ministro della Salute della Croazia, Vili Beros, ha dichiarato che 10 persone sono morte nell'incidente mentre 45 persone sono rimaste ferite, e di queste 15 sono gravi. Il pullman, che appartiene ad un'agenzia di viaggi di Pristina, è andato fuori strada per ragioni ancora da chiarire mentre attraversava la Croazia. Il premier croato Andrej Plenkovic ha fatto visita alle persone ferite insieme al primo ministro kosovaro Albin Kurti, giunto subito dopo l'incidente in Croazia con un elicottero della missione Nato in Kosovo (Kfor). (Seb)