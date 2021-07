Roma: manifestazione "Io apro" di domani spostata a piazza del Popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa previsione - prosegue la nota - è stata fatta anche alla luce degli inviti alle persone di convenire in quel luogo, effettuati nel corso della manifestazione del 26 luglio in piazza del Popolo, sempre in disaccordo con le misure relative al green pass, da chi ha preso la parola e nei cui riguardi sono in atto attività investigative dirette alla denuncia alla Procura della Repubblica per manifestazione non autorizzata. La Questura ha ritenuto di prescrivere il sito alternativo di Piazza del Popolo, attesa la conformazione di piazza di Montecitorio, ritenuta non idonea per garantire il dovuto distanziamento sociale, previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, ma anche a causa della sua dimensione non in grado di poter contenere un numero di persone superiore a quanto previsto. Piazza del Popolo rappresenta il luogo migliore che contempera il diritto a manifestare con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica". (Rer)