Roma 2021: Calenda, utile incontro con Confartigianato, città ridotta a brandelli

- Il candidato sindaco di Roma per la lista civica "Calenda sindaco" e leader di Azione Carlo Calenda ha incontrato oggi Confartigianato. "Ho scelto di candidarmi per una ragione semplice: Roma è una città ridotta a brandelli e non solo perché gli ultimi cinque anni di governo sono stati disastrosi ma perché vive un avvitamento su sé stessa e un declino che non ha eguali in Europa - dichiara Calenda in una nota -. In questi ultimi anni infatti nelle altre nazioni è accaduto il contrario con la capitale che correva più veloce del resto del Paese mentre da noi è capitato l'esatto opposto". "Trovo questo incontro molto utile – aggiunge Calenda – perché spesso si prendono decisioni senza consultare i diretti interessati". Per Calenda "bisogna ricostruire i tessuti economici della città (Strade e Piazze commerciali, nuclei artigianali) attraverso politiche di programmazione territoriale (distretti commerciali ed artigianali) e sostegno ai sistemi di imprese aggregate come reti d'impresa e Consorzi, attraverso gli strumenti della sussidiarietà. Bisogna dotare Roma di un Regolamento che dia la possibilità di concorrere direttamente all'Amministrazione della città, ai cittadini e ai sistemi aggregativi territoriali, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale", conclude Calenda.(Com)