Tunisia: presidente Saied decreta coprifuoco notturno fino al 27 agosto

- Il presidente della Tunisia, Kais Said, ha emanato questa sera un decreto che impone il divieto di circolazione di persone e veicoli in tutto il Paese dalle 7:00 alle 6:00 fino a venerdì 27 agosto. Lo riporta una nota della presidenza tunisina, secondo cui la durata di tale decreto può essere rivista. Il decreto vieta la circolazione delle persone e dei veicoli tra le città al di fuori degli orari di divieto di circolazione, salvo per gli spostamenti essenziali o per urgenti motivi di salute. Sono inoltre vietati i raduni di più di tre persone su strade pubbliche e nelle piazze. Il decreto giunge nel pieno della crisi istituzionale che sta colpendo la Tunisia. Ieri il presidente ha licenziato il premier Hichem Mechichi e sospeso per 30 giorni le attività dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (il parlamento monocamerale tunisino) , mentre oggi ha emesso un'ordinanza presidenziale nella quale ha annunciato il sollevamento dall'incarico del ministro dell’Interno (carica occupata ad interim dallo stesso Mechichi), del ministro della Difesa, Ibrahim Bartaji, e anche di Hasna ben Slimane, portavoce del governo, sottosegretaria del primo ministro incaricata del Servizio pubblico e ministra della Giustizia ad interim. Saied ha inoltre deciso, in virtù della stessa ordinanza, che i segretari generali o gli incaricati degli affari amministrativi e finanziari nella presidenza del governo e dei ministeri sopranominati avranno l'incarico di amministrare i dipartimenti in questione, fino alla nomina di un nuovo capo di governo o di nuovi membri. (segue) (Tut)