Rifiuti: Campidoglio impugna delibera Regione Lazio su discarica

- Roma Capitale impugna la delibera regionale "con la quale si voleva imporre una discarica dentro Roma". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Rifiuti di Roma, Katia Ziantoni. "Dopo l’invio della cartografia aggiornata da parte di Città metropolitana è ormai chiaro a tutti che non vi sono aree idonee alla realizzazione di nuove discariche dentro la città - aggiunge l'assessore -. Per questo, Roma Capitale ha dato mandato all'Avvocatura capitolina di impugnare al Tar l'ordinanza regionale che imponeva a Roma di individuare una discarica nel suo territorio entro la fine di Luglio. Un trucchetto che dura ormai da mesi con il quale Zingaretti aveva già mascherato la sua ordinanza, bocciata pochi mesi fa dallo stesso tribunale amministrativo. Come dire cambia la forma, ma la 'pappa' della Regione Lazio è sempre la stessa". (segue) (Rer)