Rifiuti: Campidoglio impugna delibera Regione Lazio su discarica (2)

- "L’attuazione dei poteri sostitutivi - continua l'assessore Ziantoni - sono soltanto il tentativo goffo di nascondere le inchieste giudiziarie che hanno travolto i vertici della Regione Lazio e l’inadeguatezza del piano regionale dei rifiuti approvato solo l’anno scorso, dopo 8 anni dal precedente piano del 2012. Nel frattempo in tutta la Regione Lazio sono attive due sole discariche, quella di Viterbo e quella di Civitavecchia, prossima alla chiusura. La verità è che i Commissari sono sempre serviti alla politica per pulirsi la coscienza e scaricare le proprie responsabilità. Roma Capitale ha già il suo piano industriale e non spetta alla Regione entrare nel merito. Compete alla Regione invece l’aggiornamento del piano dei rifiuti e l’attuazione della legge sugli Ato introdotti dal D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) per superare la logica dell’emergenza e la frammentazione gestionale delle competenze", conclude l'assessore Ziantoni. (Rer)