Usa-Iraq: Biden annuncia nuova fase relazioni con Baghdad e fine operazioni di combattimento

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l’avvio di una "nuova fase" nelle relazioni con l'Iraq la fine delle "operazioni di combattimento". Parlando ai giornalisti al termine dell’incontro con il premier iracheno, Mustafa al Kadhimi, alla Casa Bianca, il presidente Usa ha sottolineato che l'ulteriore cooperazione con l'Iraq si concentrerà sull'addestramento delle forze irachene e sulla lotta allo Stato islamico, precisando che non vi saranno più missioni di combattimento. "Penso che le cose stiano andando bene, il nostro ruolo in Iraq riguarderà l’addestramento e il sostegno nella lotta contro lo Stato islamico che è di nuovo in ascesa, ma non parteciperemo a nessuna missione militare", ha dichiarato Biden. (segue) (Nys)