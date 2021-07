Covid: Pd Lazio, vergogna esponente FI che tifa il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, in una nota, attacca Matteo Mariotti, esponente a Montalto di Castro di Forza Italia, sostenendo che fa il tifo per il Covid. "Forza Covid. Ha scritto proprio così Matteo Mariotti, esponente a Montalto di Castro di Forza Italia. E lo ha scritto commentando un post del presidente della Regione Nicola Zingaretti che invece annunciava un incremento delle prenotazioni dei vaccini - dichiara in una nota Foschi -. 'Forza Covid' ha scritto l'esponente di Forza Italia, fregandosene dei migliaia di morti causati dalla malattia solo nel nostro Paese e dalle sofferenze di centinaia di famiglie che hanno visto i propri cari ammalarsi. Una vergogna senza pari, una affermazione incivile e Barbara . Mi auguro che il partito prenda immediatamente le distanze e provvedimenti nei confronti di questo figuro", conclude Foschi. (Com)