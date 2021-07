© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- Assemblea capitolina. (ore 10)- Consegna della Lupa capitolina ai Måneskin: alle ore 10.00 arrivo del gruppo musicale presso Palazzo Senatorio, da via San Pietro in Carcere. Sarà predisposto uno spazio per i fotografi per una photo opportunity. Alle ore 10.45 la sindaca di Roma Virginia Raggi e i Måneskin si affacceranno al balcone del suo studio. Alle ore 11 cerimonia di consegna della Lupa capitolina in Aula Giulio Cesare. (segue) (Rer)