- REGIONE LAZIO- L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, consegnerà gli attestati di benemerenza al personale sanitario della Asl Roma 5 impegnato nell'emergenza Covid. L'evento si svolge presso il drive-in vaccinale al Valmontone outlet, via della Pace sns Valmontone (Roma). (ore 18)ROMA 2021-Conferenza stampa di Forza Italia e Udc, per parlare dell'accordo che darà il via a una lista comune Forza Italia/Udc per le elezioni comunali a Roma. La lista sarà aperta anche ad altre realtà del mondo civico, cattolico e liberale. Saranno presenti il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani; il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa; il commissario azzurro per Roma Capitale, Maurizio Gasparri; il responsabile romano dell'Udc, Antonio Saccone. Alla presentazione dell'intesa parteciperà anche Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra. Sede del nazionale del movimento azzurro in via San Lorenzo in Lucina numero 17. (ore 11) (segue) (Rer)