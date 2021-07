Usa: appello delle principali organizzazioni mediche per obbligo vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'aumento del numero di casi di Covid-19 negli Stati Uniti, più di 50 organizzazioni mediche statunitensi - tra cui l'American Medical Association, l'American College of Physicians, l'American Academy of Pediatrics e l'American Public Health Association - hanno lanciato un appello per rendere obbligatorio il vaccino a tutto il personale medico. "A causa delle varianti altamente contagiose, inclusa la Delta, e del numero significativo di persone non vaccinate, i casi di Covid-19, i ricoveri e i decessi stanno nuovamente aumentando negli Stati Uniti. La vaccinazione è il modo principale per lasciarci alle spalle la pandemia ed evitare il ritorno di rigorose misure di sanità pubblica", si legge nella lettera. Nelle ultime settimane sempre più ospedali hanno deciso di rendere obbligatorio il vaccino per il personale in servizio.(Nys)