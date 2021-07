Colombia: attorno a metà agosto il ridisegno della sicurezza al confine col Venezuela (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato contro la brigata dell'esercito a Cucuta, definita dalla guerriglia "sede militare degli Stati Uniti", risale invece al 15 giugno. Un furgoncino è riuscito a penetrare nel perimetro della base, senza incontrare la resistenza del personale all'ingresso, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Una volta dentro sono state registrate due esplosioni a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Secondo gli inquirenti l'obiettivo dell'attacco era quella di recare "il maggior danno possibile" al contingente di militari Usa che si trovava da mesi nella base per operazioni di addestramento. Tra i 36 feriti denunciati dalle autorità si trovavano anche, in condizioni definite "non preoccupanti", alcuni effettivi Usa. Il presidente Duque aveva promesso ricompense fino a oltre 100 mila euro per notizie utili ad arrestare "autorità materiale e intellettuali dell'attacco", mentre gli inquirenti avevano da subito ipotizzato una responsabilità della dissidenza delle Farc o dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Questa seconda formazione guerrigliera aveva di lì a poco smentito ogni coinvolgimenti. (segue) (Mec)