- "Il mio era il Pd che governava 17 Regioni quel Pd lì era vincente al 41 per cento. Poi i soliti noti hanno preferito bombardare me e aprire la strafa al M5s e a Salvini. C’è stato un momento in cui il Pd era davvero vincente ed era quello". Lo ha detto l'ex segretario Pd, ora leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro a Pescara. (Rin)