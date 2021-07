Roma: Campidoglio, il car sharing continua a crescere, 10 nuove auto elettriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a investire nei servizi di sharing per una mobilità sempre più sostenibile e smart, alternativa al mezzo privato e accessibile su tutto il territorio cittadino. Con l'introduzione di questi veicoli totalmente a zero emissioni inoltre facciamo un altro passo avanti per rinnovare la flotta in chiave green e favorire la mobilità elettrica", dichiara la sindaca Virginia Raggi. "Negli ultimi anni Roma sta assistendo ad una decisa spinta espansiva nel settore della mobilità sostenibile i n cui i servizi di sharing rappresentano una componen te importante. Per questo è fondamentale che possano evolversi nel segno dell'innovazione e della sostenibilità ambientale, a partire dal car sharing comunale", aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in movimento, Pietro Calabrese. (segue) (Com)