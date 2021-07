Roma: Campidoglio, il car sharing continua a crescere, 10 nuove auto elettriche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre a essere poco inquinanti - spiega il Campidoglio -, le auto del car sharing di Roma Capitale vengono anche sanificate costantemente nel rispetto delle norme anti-Covid. Un servizio già avviato durante la primavera 2020 che è in continua evoluzione grazie a prodotti sempre più efficaci. Entro la fine del prossimo mese di agosto, tutti i veicoli, dopo ogni uso, saranno igienizzati automaticamente. La tecnologia di Targa Telematics permetterà di attivare, al termine di ogni noleggio, il dispositivo "Smart Cube'', un apparato innovativo sviluppato da Wash Out (azienda del Gruppo Telepass) che, installato nell'abitacolo, diffonde un prodotto igienizzante, non tossico ed efficace contro virus, batteri e microbi. Il veicolo sarà reso di nuovo disponibile solo al completamento della procedura. Gli utenti potranno quindi, ancor più di oggi, usufruire di un servizio sicuro ai massimi livelli dal punto di vista sanitario". (segue) (Com)