Roma: Campidoglio, il car sharing continua a crescere, 10 nuove auto elettriche (4)

- "Il car sharing - prosegue la nota del Campidoglio - è una soluzione di mobilità sostenibile e conveniente al tempo stesso. Si paga solo il noleggio (con una tariffa una tantum di iscrizione e un costo a consumo basato su tempo di utilizzo e km percorsi) risparmiando i costi di acquisto dell'auto, dell'assicurazione, del bollo e della revisione. Le auto del car sharing sostano gratuitamente sulle strisce blu e possono circolare liberamente sulle corsie r iservate al tpl e nelle Zone a traffico limitato. Il car sharing di Roma Servizi per la Mobilità, inoltre, offre la modalità 'one way'. È possibile effettuare una corsa di sola andata prendendo la vettura in un posteggio e lasciandola in quello di destinazione negli stalli dedicati delimitati dalle strisce arancioni. Il car sharing può essere un'opportunità vantaggiosa anche per le aziende che, attraverso tariffe dedicate, possono utilizzare le auto condivise come un vero e proprio parco auto", conclude. (Com)