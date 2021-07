Haiti: omicidio presidente Moise, spiccato odine di arresto per un giudice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio il presidente Moise ordinava il pensionamento di tre giudici della Corte di Cassazione, dopo che il Consiglio superiore del potere giudiziario aveva decretato la fine del suo mandato. Il capo dello stato rivendicava invece la legittimità di un altro anno alla guida del paese. Tra i giudici rimossi anche Joseph Mecene Jean Louis, il togato che le opposizioni avevano nominato come capo dello stato ad interim a seguito della sentenza di fine mandato. Jean Luois, che aveva poche ore prima accettato di servire il paese il paese come presidente provvisorio della transizione, avrebbe esaurito il suo incarico presso la Cassazione nell'anno in corso. Moise ordinava anche il ritiro di Wendelle Coq Thélot e Yvickel Dieujuste Dabrézil, i cui mandati sarebbero scaduti rispettivamente nel 2022 e 2029. Assieme all'ispettrice generale della Polizia nazionale, Marie Luoise Gautier, il giudice Dabrézil veniva arrestato insieme ad altre 23 persone a seguito della denuncia di un colpo di stato e di un tentativo di attentato alla vita dello stesso presidente. (Mec)