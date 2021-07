Vaccino: palazzo Chigi, ecco come riconoscere un Green pass autentico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una serie di infografiche la presidenza del Consiglio informa su Twitter come "riconoscere facilmente" l'autenticità della Certificazione verde, il cosiddetto Green pass. Occorre, si legge, scaricare la app gratuita "VerificaC19", aprirla e premere il tasto "avvia scansione", inquadrare quindi in codice QR "del Green pass su carta stampata o in formato digitale. Se il pass è valido - continua palazzo Chigi - l'app mostrerà la scritta 'Certificato valido' e 'nome, cognome e data di nascita dell'intestatario'". (Rin)