Viabilità: su autostrada A1 riaperto tratto Parma-Fiorenzuola in direzione Milano

- Alle 19:20 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Parma e Fiorenzuola, in direzione Milano, temporaneamente chiuso in precedenza per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso a valle di una forte grandinata che ha causato danni anche ad alcuni veicoli in transito. Attualmente, prosegue la nota, in corrispondenza della precedente uscita obbligatoria di Parma si registrano nove chilometri di coda in direzione Milano e quattro chilometri di coda in diminuzione tra Piacenza sud e Fidenza, in direzione Bologna. (Com)