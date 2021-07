Mediterraneo: Di Maio, stabilizzazione regione priorità per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilizzazione della regione del Mediterraneo, il rispetto dei diritti umani e il consolidamento delle istituzioni democratiche rappresentano una “priorità” per l’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo all’iniziativa sullo sviluppo sostenibile “Ponza Prima-Med”. Nel suo intervento il responsabile della Farnesina ha sottolineato che “la stabilizzazione regionale resta una priorità strategica, poiché la sicurezza è un fattore abilitante per lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani e il consolidamento di istituzioni democratiche”. Il ministro ha ricordato come il Mediterraneo, “crocevia” di civiltà e culture, sia una regione segnata anche da profondi fattori di instabilità, in particolare terrorismo, criminalità, flussi migratori che si innestano a conflitti come quelli in Siria e Yemen. “In Libia - teatro di primario interesse per il nostro Paese - si è aperta una fase politica più stabile, ma certamente non priva di incognite”, ha osservato il ministro. Per Di Maio, al tempo stesso, è necessario andare “oltre la gestione delle crisi”. “L’Italia - ha affermato - con un approccio costruttivo ed inclusivo, promuove con determinazione un’agenda positiva per il Mediterraneo. Un’agenda di cooperazione, integrazione ed opportunità”. Il ministro ha sottolineato che al cuore di questa agenda c’è la tutela e la gestione condivisa, da parte dei Paesi rivieraschi, dei “beni comuni mediterranei”, in particolare la transizione verde, l’economia blu, la ricerca e innovazione digitale, la diplomazia scientifica e culturale, i flussi migratori, la salute. “Questi ambiti di collaborazione, gli stessi che Ponza Prima-Med si prefigge di approfondire, sono la chiave per rendere il Mare nostrum più coeso e interdipendente”, ha sottolineato Di Maio.(Res)