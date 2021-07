Egitto-Giordania: Al Sisi riceve ministro Esteri giordano, focus su crisi in Libano, Siria e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi in visita ufficiale in Egitto. Lo ha annunciato su Facebook il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi. "Durante l’incontro sono stati discussi gli ultimi sviluppi nella regione, in particolare la situazione in Libano, Siria e Libia, il processo di pace in Medio Oriente e il coordinamento esistente tra i due Paesi fratelli", ha affermato Radi.(Cae)