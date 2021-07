Roma 2021: Gualtieri, faremo una Agenzia per il lavoro e patto con imprese e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, per favorire la "buona occupazione" nella Capitale, oltre a un patto per il lavoro con imprese e forze sociali e sindacali, punta a realizzare "una Agenzia per il lavoro". Intervenendo all'assemblea pubblica organizzata in piazza a Testaccio dalla lista Sinistra civica ecologista (Sce), Gualtieri ha spiegato: "Il tema del lavoro, dell'occupazione e della buona occupazione è particolarmente decisivo in una città come Roma. Grazie ai massicci interventi anticiclici, nazionali ed europei messi in campo, abbiamo un rimbalzo dell'economia e potrà essere una ripresa che crea lavoro o un semplice rimbalzo che invece porterà via occupazione, e questo dipenderà dalle politiche che verranno messe in campo anche e soprattutto a livello locale. Per questo lanceremo un grande patto per il lavoro - ha sottolineato - come grande elemento centrale delle politiche del Campidoglio e lo faremo con tutte le forze politiche e sociali per dire no al lavoro nero e allo sfruttamento e superare la precarizzazione che la politica stessa ha contribuito ad aumentare con la logica degli appalti e dei subappalti. L'obiettivo è reinternalizzare e caratterizzare la buona occupazione, per questo costituiremo anche una Agenzia per il lavoro - ha precisato il candidato - che si occupi di formazione permanente, di inclusione e anche di crearne di nuovo". (Rer)