Usa-Iraq: portavoce Casa Bianca conferma cambiamento ruolo missione militare

- Gli Stati Uniti “stanno cambiando il loro ruolo in Iraq dal combattimento all'addestramento” e lasceranno nel Paese “un numero di militari adeguato alle richieste del nuovo compito”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando oggi ai giornalisti in vista dell’incontro tra il presidente Joe Biden e il premier iracheno, Mustafa al Kadhimi. "La notizia di oggi è che (l'essenza della) missione sta cambiando e il numero di (militari schierati) sarà determinato nel tempo, a seconda del compito da svolgere", ha dichiarato la Psaki in una conferenza stampa, rifiutando però di fornire il numero preciso dei militari che resteranno impegnati in Iraq. “La missione passerà da combattimento a una missione di addestramento, assistenza e supporto", ha affermato la Psaki. Secondo la portavoce della Casa Bianca, questo cambiamento nel contenuto della missione è un passaggio "a una maggiore attenzione nell'addestramento rispetto a quanto non sia stato negli ultimi anni".(Nys)