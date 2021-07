Roma 2021: Gualtieri, destra mostra volto reazionario, rispondiamo con democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra nelle piazze" che hanno manifestato in questi giorni in città "sta esprimendo il suo volto di conservazione e reazione, noi rispondiamo con la sinistra e con la Roma democratica e antifascista". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo alla prima assemblea pubblica della lista Sinistra Civica Ecologista che appoggia la sua corsa elettorale e che si è tenuta a Testaccio. (Rer)