Roma 2021: Sce in piazza, Gualtieri "uniti si vince, obiettivo lotta a disuguaglianze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima assemblea pubblica per la lista Sinistra civica ecologista (Sce) che sostiene la candidatura di Roberto Gualtieri nella coalizione del centrosinistra e riunisce Liberare Roma, Sinistra per Roma, Sinistra italiana, Articolo Uno, Partito socialista italiano, È Viva e altre realtà civiche. Al centro del confronto i temi delle politiche sociali, del contrasto alle disuguaglianze e della gestione dei beni comuni. "Grazie a tutti per esserci, forti, uniti e combattivi per una battaglia decisiva per Roma e per il futuro del Paese - ha detto Gualtieri -. La nostra idea di pluralità ha suscitato attacchi e ironie, invece per noi è un elemento forte e qualificante: vogliamo unire uno schieramento largo del centrosinistra, e avere una lista di sinistra forte all'interno è fondamentale. Divisi abbiamo perso, solo se saremo uniti riusciremo a vincere e soprattutto ad avviare quelle trasformazioni profonde necessarie a una città che ha vissuto un declino anche nei servizi essenziali". (segue) (Rer)