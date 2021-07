Roma 2021: Sce in piazza, Gualtieri "uniti si vince, obiettivo lotta a disuguaglianze" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarò non solo il candidato di tutti - ha continuato Gualtieri -, ma al servizio di tutti: insieme vinceremo questa battaglia. Con il Covid è avvenuto qualcosa di più profondo di cinque anni di cattiva amministrazione, un processo drammatico di allargamento delle distanze e di approfondimento delle fratture che colpisce il tessuto vero della città, che si è divisa e allontanata. Ci sono diseguaglianze intollerabili, dispersione scolastica, i problemi sociali hanno raggiunto un livello di drammaticità che va assunto non come un pezzo di politiche che si aggiunge al programma, ma come elemento centrale nel progetto di rilancio della città", ha concluso. (segue) (Rer)