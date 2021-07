Roma 2021: Sce in piazza, Gualtieri "uniti si vince, obiettivo lotta a disuguaglianze" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i presenti in piazza Santa Maria Liberatrice, circa un centinaio di persone, molti rappresentanti dell'associazionismo romano, e tra gli altri: Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e deputato Leu, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII e rappresentante di Liberare Roma, la senatrice di Leu, Loredana De Petris, l'ex vicesindaco della giunta Raggi, Luca Bergamo. "Sinistra civica ecologista è una realtà plurale di esperienze vere e radicate in tutto il territorio della Capitale - ha spiegato Fassina -. Riteniamo di avere un valore aggiunto decisivo per vincere la competizione e poi governare la città, e cioè la centralità del lavoro, della giustizia sociale e della transizione ambientale. In particolare, il lavoro è una questione decisiva a Roma: lo era prima del Covid e lo è ancor più oggi con migliaia di attività commerciali e culturali che sono state colpite e sono in gravissima difficoltà. Bisogna ripartire dal lavoro per dare a Roma un governo all'altezza delle sue potenzialità. Gualtieri ha le competenze, il tessuto di relazioni nazionali ed europee, la conoscenza di Roma e la passione politica per essere una figura di sintesi e diventare il primo cittadino della Capitale". (segue) (Rer)