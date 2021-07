Roma: Figliomeni (Fd'I), lodevole progetto "Cambio rotta" per cura animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lodevole il progetto "Cambio rotta" di fondazione Cave canem e Valle grande. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Oggi, a seguito di un graditissimo invito, ci siamo recati presso il canile e gattile 'Valle grande', una struttura convenzionata con Roma Capitale, deputata alla cura dei nostri amici cani e gatti - afferma Figliomeni -. Ci piace constatare come, nonostante l'amministrazione Raggi con i suoi silenzi, le sue assenze, nonché con il blocco dei fondi ha cercato di rendere più difficoltosa l'azione di chi, per amore e passione, si prende cura dei nostri amici a quattro zampe, ci sono realtà come questa di oggi che dimostra che, nonostante tutto questo, si riesce ad andare avanti e con splendidi risultati. Fra l'altro, grazie al binomio Fondazione Cave Canem e Valle Grande, abbiamo potuto apprezzare dal vivo il progetto 'Cambio rotta' volto - spiega Figliomeni - a fornire un servizio qualitativamente elevato di gestione, accudimento e tutela degli animali senza famiglia con il supporto di giovani ragazzi coinvolti nel circuito penale minorile. È stata una gioia vedere come un progetto di cui avevamo discusso nel recente convegno sul disagio giovanile si sia trasformato in realtà dando una chance ai nostri ragazzi e un affetto ai nostri amici animali. Con Michetti, nella prossima consiliatura che ci auguriamo potrà vederlo sindaco del centro destra, porremo in essere ogni iniziativa volta ad evitare pagine buie come lo stato del canile di Muratella e Ponte Marconi o il blocco dei fondi dei gattili in convenzione come da noi più e più volte denunciato", conclude Figliomeni.(Com)