Roma: manifestazione "Io apro" di domani spostata a piazza del Popolo

- La Questura di Roma nega piazza Montecitorio alla manifestazione di protesta di domani del movimento "Io Apro" contro il "Green pass", autorizzando il sit in invece a Piazza del Popolo. "In relazione alla manifestazione preavvisata per domani 27 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in piazza Montecitorio, dal rappresentante per il movimento "Io apro", per protestare contro il 'Green Pass', la Questura di Roma - si legge in una nota -, in accordo con la Prefettura che ha analizzato la questione in sede di Comitato di ordine e sicurezza pubblica, ha prescritto ai sensi dell' art. 18 del tulps, che la stessa manifestazione sia tenuta in piazza del Popolo in luogo di piazza di Montecitorio. Ciò in quanto non è prevedibile ipotizzare il numero di partecipanti che potrebbe aderire all'iniziativa che potrebbe essere superiore a quello indicato dai promotori in quanto la stessa è stata ampiamente pubblicizzata anche sui canali social, non solo dai diretti organizzatori". (segue) (Rer)